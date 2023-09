Os projetos de filmes "O corpo dela", de Ana Moreira, e "As tuas costas ainda ardem", de Fábio Silva, foram selecionados para o laboratório Arché, que decorre em outubro em paralelo ao festival DocLisboa.

De acordo com este festival, este ano o programa Arché selecionou 12 produções cinematográficas – e também três projetos de investigação e crítica -, entre as quais os projetos de Ana Moreira e Fábio Silva.

O Arché permitirá refletir sobre estratégias para cada um dos projetos, e os dois selecionados portugueses devem ficar prontos em 2024.

"O corpo dela", da atriz e realizadora Ana Moreira, "propõe um vislumbre sobre o quotidiano e prática artística de Ana Isabel Castro, bailarina que nasceu na Póvoa de Varzim", refere o festival.

"As Tuas Costas Ainda Ardem" é um documentário de Fábio Silva, no qual tenta "compreender a evolução das relações extraconjugais" em Cabo Verde, um "fenómeno social bastante presente ao longo do século XX" neste país.

O DocLisboa decorrerá de 19 a 25 de outubro.