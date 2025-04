Dominic Sessa foi oficialmente escolhido para o protagonista do filme sobre a vida do lendário chef e apresentador de televisão Anthony Bourdain.

Trata-se de uma grande oportunidade para o ator de 22 anos revelado pela aclamada e premiada estreia profissional ao lado de Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph em "Os Excluídos" (2023), depois de fazer testes para o realizador Aexander Payne: ele era estudante no liceu onde decorreu a rodagem.

"Tony", o nome do filme biográfico, será produzido na A24, estúdio de prestígio do cinema independente americano ligado a títulos como o vencedor dos Óscares "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

Com a rodagem a arrancar em maio, o outro nome confirmado no elenco de "Tony" é Antonio Banderas, mas o seu papel não é conhecido. Na realização estará Matt Johnson, que dirigiu "Blackberry".

Não foi divulgada uma apresentação oficial, mas a imprensa especializada nos EUA avançou que a história se passa no verão de 1976 na cidade de Provincetown (Massachusetts) que transformou a vida de Anthony Bourdain, então com 20 anos. Começou a frequentar uma escola de culinária em 1978, décadas antes de se tornar uma celebridade da noite para o dia com o bestseller “Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly” e os programas de TV.

Suicidou-se em junho de 2018, aos 61 anos, quando estava em Estrasburgo a gravar um episódio da série "Parts Unknown".