Num grande artigo que provavelmente todos em Hollywood já leram e nenhum dos citados vai gostar, a Variety revelou os salários de algumas das maiores estrelas do mundo do cinema.

E ninguém ganha mais do que Tom Cruise, que prefere receber um salário relativamente "menor", de 12 a 14 milhões de dólares pelos próximos dois "Missão: Impossível" e apostar nas compensações em caso de sucesso de bilheteira (conhecida na indústria por "backend").

No caso de "Top Gun: Maverick", várias fontes revelaram à revista que o valor irá receber 100 milhões ou mais, entre salário, percentagem das bilheteiras e do "cinema em casa" e streaming (com a atual cotação cambial em baixa, estes valores correspondem a ligeiramente menos em euros).

"Nunca apostaria contra o Tom Cruise. A maioria dos atores não valem o que se lhes paga, mas Cruise e talvez Dwayne Johnson justificam os seus salários", partilhou o executivo de um estúdio de cinema à Variety, que elogiou a energia infatigável da estrela para percorrer o globo na promoção dos seus filmes.

Em caso de sucesso, as estrelas da primeira divisão também ficam a ganhar nas sequelas: Joaquin Phoenix vai receber 20 milhões de dólares por "Joker 2", depois de ter ganho no primeiro filme 4,5 milhões, que arrecadou mais de mil milhões nas bilheteiras.

Já Jason Momoa tinha no contrato inicial o compromisso de entrar na sequela de "Aquaman", mas após esse filme também chegar os mil milhões nas bilheteiras, conseguiu renegociar o seu salário para 15 milhões.

As plataformas de streaming também têm bolsos muito generosos, principalmente porque não há percentagens de bilheteira para dividir e têm de recompensar aos atores à cabeça: a Apple pagará 30 milhões a Leonardo DiCaprio para o reencontro com Martin Scorsese em “Killers of the Flower Moon", além de desembolsar o mesmo a Brad Pitt para um filme ainda sem título sobre a Fórmula 1, e 35 milhões a Will Smith por “Emancipation".

No caso da Netflix, foram 20 milhões para Chris Hemsworth e 10 milhões para Millie Bobby Brown repetiram os seus papéis nas sequelas de "Tyler Rake" ("Extraction") e "Enola Holmes".

Este salários das plataformas levaram alguns atores a subir a sua cotação no mercado: Dwayne Johnson exigiu e recebeu 22,5 milhões por "Black Adam", além de muito mais pelo seu papel como produtor do filme e ainda uma taxa por promovê-lo nas suas redes sociais.

A Variety nota que nem sempre é o dinheiro que conta: apesar de terem uma cotação entre os 10 e 20 milhões, estrelas como Robert Downey Jr., Matt Damon e Emily Blunt fizeram um desconto ao estúdio e aceitaram 4 milhões cada para serem secundários no drama histórico "Oppenheimer". Isto para terem o "privilégio" de trabalhar com o realizador Christopher Nolan.

Mas se o filme superar as probabilidades e tornar-se um dos poucos dramas a conseguir o estatuto de "blockbuster" nas bilheteiras, estas estrelas têm os "backends" nos seus contratos a garantir generosos lucros.