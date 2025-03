Com o subtítulo “Um olhar atento sobre um estranho mundo novo”, o ciclo documental apresenta um conjunto de sete filmes e sete curtas-metragens, sempre às terças-feiras, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, em registo de cineclube.

“Esta será, porventura, uma das edições mais politizadas do Hádoc”, reconhece um dos coordenadores e programadores do ciclo, Nuno Granja.

A conclusão resulta do contexto mundial atual, sublinha: “Não que tenhamos tido alguma intenção particular ao selecionar os filmes, mas a situação global, num mundo pós-pandemia assolado por conflitos que põem em causa o equilíbrio mundial, naturalmente influencia quer os criadores, quer a equipa de produção”.

Isso está patente em documentários como “No Other Land”, filme coletivo feito por ativistas e cineastas israelitas e palestinianos, sobre a ocupação de territórios palestinianos por Israel - que conquistou Óscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem -, “Os Sonhos de Pepe”, com o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, “Má Fé”, sobre a ascensão do nacionalismo cristão nos Estados Unidos da América, ou em “A Savana e a Montanha”, inspirado na luta do povo de Covas do Barroso contra a exploração do lítio.

“Quando olhamos para a programação final constatamos uma tendência mais interventiva no tipo de obras selecionadas”, acrescenta Nuno Granja, em comunicado da associação Eco, que organiza o ciclo documental.

A programação arranca a 1 de abril, com “Blur: To the End”, de Toby L., sobre a banda britânica Blur. Antes, é exibido “O meu nome é Tuvsho”, de George Thomson e Lukas Schrank.

A 8 de abril Hádoc mostra “Soundtrack to a Coup d’Etat”, de Johan Grimonprez, sobre o impacto das figuras do jazz norte-americano da época, como Nina Simone, Louis Armstrong, Dizzy Gillespie ou Miriam Makeba, no golpe de estado que envolveu o assassinato de Patrice Lumumba, líder da República Democrática do Congo. A sessão completa-se com a curta “Na floresta”, de Corina Ilić e Thomas Horat.

“No Other Land”, de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, é exibido a 22 de abril, com “Do Outro Lado da Linha”, de Lukas Schrank.

Para 13 de maio está agendado “Os Sonhos de Pepe”, de Pablo Trobo, e “Blood Rider", de Jon Kasbe.

“Entre as Chuvas”, de Andrew H. Brown e Moses Thuranira, e “Entre Montanhas e Sereias”, de Bo Clausen, são os filmes escolhidos para a sessão de 27 de maio.

O ciclo leva também a Leiria no dia 10 de junho “Má Fé”, de Stephen Ujlaki e Christopher Jones, e a curta “Chatos são os Outros”, de Andy Oxley.

Hádoc termina a 24 de junho, com “A Savana e a Montanha”, de Paulo Carneiro, a que se junta a curta “Vagar”, de Frederico Ferreira.