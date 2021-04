O segundo filme "Downton Abbey" vai chegar ao grande ecrã já a 22 de dezembro.

"Depois de um ano muito desafiante com tantos de nós separados da família e dos amigos, é um grande conforto pensar que tempos melhores estão por vir e que no próximo Natal nos reuniremos com os personagens tão amados de Downton Abbey.”, destacou o produtor Gareth Neame no comunicado oficial.

Os detalhes sobre a nova história do criador Julian Fellowes não foram divulgados, mas a produção terá começado na semana passada e a "todo o elenco original" juntam-se ainda Dominic West ("The Wire", "The Affair"), Hugh Dancy "("Hannibal") e Laura Haddock "(Guardiões da Galáxia"), bem como a lendária atriz francesa Nathalie Baye.

Sucedendo a Michael Engler estará um realizador com mais experiência de cinema, Simon Curtis, o mesmo dos filmes "A Minha Semana Com Marilyn" (2011) e "Mulher de Ouro" (2017).

Planos para a sequela já tinham sido confirmados no ano passado após o primeiro filme, lançado nos cinemas em setembro de 2019, ter arrecadado mais de 230 milhões de dólares nas bilheteiras com um custo de apenas 20 milhões.

Durante a exibição da série entre 2010 e 2015 já se falava num filme, mas foi preciso esperar mais quatro anos após o fim da produção para se tornar uma realidade.

Na altura, Gareth Neame revelou que tinha esperança de que o sucesso tornasse a aprovação da sequela mais tranquila: "Temos esperança que seja um conceito comprovado, não é uma daquelas séries de TV que depois fracassam no cinema".

VEJA O TRAILER "DOWNTON ABBEY".