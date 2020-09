A rodagem de um novo filme "Downton Abbey" arranca em 2021.

A novidade foi dada pelo Jim Carter, que interpreta Mr Carson no popular drama histórico.

Durante uma entrevista ao "talk-show" matinal "This Morning", o ator revelou que o elenco já teve acesso ao argumento do segundo filme.

"Já o vimos, é muito engraçado. Tem todas as mesmas personagens, todas as personagens habituais. Acho que a vontade, se a COVID permitir, será filmarmos no próximo ano", esclareceu.

A preparação da sequela está a ser um processo rápido: durante a exibição da série entre 2010 e 2015 já se falava num filme, mas foi preciso esperar mais quatro anos após o fim da produção para se tornar uma realidade.

Segundo os produtores, o maior desafio foi conjugar a disponibilidade e interesse do vasto elenco. Uma produtora chegou a dizer que o esforço de conciliar as agendas fazia parecer as negociações do Brexit parecer um "passeio".

O primeiro filme, lançado nos cinemas em setembro de 2019, custou 20 milhões de dólares e arrecadou 184 milhões nas bilheteiras.

O produtor Gareth Neame revelou pouco depois que tinha esperança de que o sucesso tornasse a aprovação da sequela mais tranquila: "temos esperança que seja um conceito comprovado, não é uma daquelas séries de TV que depois fracassam no cinema".

VEJA O TRAILER "DOWNTON ABBEY".