O festival de cinema de Sundance revelou esta quarta-feira (2) os planos de fazer antestreias em drive-ins e cinemas de arte nos EUA, além de online, numa ação de adaptação da indústria aos efeitos devastadores da pandemia.

Cofundado pelo ator e cineasta Robert Redford há cerca de quatro décadas e conhecido por apresentar clássicos "indie", da estreia de Quentin Tarantino em "Cães Danados" (1992) ao vencedor do três Óscares "Whiplash - Nos Limites" (2014), Sundance normalmente decorre nos meses de janeiro e fevereiro nas montanhas do oeste do estado de Utah.

Mas com os cinemas fechados em grande parte do país e uma terceira vaga da doença mostrando poucos sinais de diminuir, os festivais tornaram-se apenas um elemento-chave da indústria cinematográfica abalada pela crise.

Utah sofreu mais de 200 mil infeções, incluindo 900 mortes. O governador Gary Herbert declarou estado de emergência no mês passado com recordes de novos casos diários.

"Mesmo sob estas circunstâncias impossíveis, os artistas ainda encontram caminhos para fazer um trabalho ousado e vital de todas as maneiras que podem", disse a diretora do festival Tabitha Jackson.

Exibições online e estreias socialmente distantes da Califórnia a Nova Iorque "dão-nos a oportunidade de alcançar novos públicos, com segurança, onde eles estão", acrescentou ela.

Um teatro na tradicional casa do festival em Park City, Utah, juntamente com dois drive-ins na região de Los Angeles, estão programados para sediar eventos físicos com artistas, enquanto as estreias online serão seguidas de perguntas e respostas virtuais ao vivo.

Este ano, os principais festivais de verão e outono - com exceção de Veneza - cortaram a maioria dos seus eventos físicos ou, no caso de Cannes e Telluride, grandes "montras" de filmes para os Óscares, foram totalmente cancelados.

Toronto - o maior evento de cinema da América do Norte - aconteceu principalmente online.

O festival de Sundance, reduzido, decorrerá de 28 de janeiro a 3 de fevereiro.

A sua programação de mais de 70 filmes ainda não foi anunciada, mas pode incluir elegíveis para os Óscares do próximo ano, cuja cerimónia foi adiada e está prevista para 25 de abril.