Os restantes quatro Óscares já anunciados foram para “The Long Goodbye”, Melhor Curta-Metragem, “The Queen of Basketball”, Melhor Documentário em Curta-metragem, Melhor Curta-metragem de Animação, “The Windshield Wiper”, e Melhor Caracterização, “The Eyes of Tammy Faye”.

A Academia de Cinema dos Estados Unidos decidiu, este ano, anunciar oito prémios antes da transmissão televisiva, como forma de agilizar a cerimónia e melhorar as audiências.

A 94.ª cerimónia dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, decorre esta noite, em Los Angeles, Califórnia.

O filme "O Poder do Cão", da realizadora neozelandesa Jane Campion, lidera as nomeações dos Óscares, em 12 categorias, seguindo-se "Duna", de Denis Villeneuve, com dez nomeações.

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para Melhor Guarda-Roupa pelo filme "Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas", do realizador mexicano Guillermo del Toro.