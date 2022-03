“Ecos da Cidade dos Mortos” é o novo documentário sobre a antiga Lisboa Romana, encomendado pela autarquia da capital no âmbito do projeto Lisboa Romana, realizado por Raul Losada, a estrear-se no dia 30, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

Com início marcado para as 21:00 e entrada gratuita, o documentário resulta de um vasto trabalho arqueológico desenvolvido ao longos dos tempos sobre a cidade de Lisboa e apresenta a grande necrópole de Olisipo.

O trabalho cinematográfico aborda mais de um século de descobertas arqueológicas. Desde o primeiro achado preservado por José Valentim de Freitas, em meados de 1850, até às descobertas realizadas pelas obras do metro, em 1960, e durante a construção do parque de estacionamento da Praça da Figueira, em 1999, ou ainda, este ano, na Rua de Santa Marta.

“Ecos da Cidade dos Mortos” é o relato dos homens e mulheres que viveram e trabalharam em Olisipo, durante cerca de dois milénios, sobre as suas formas de estar, tradições e crenças. Esta é uma história sobre as formas de viver e morrer no mais ocidental dos municípios romanos.