A Amazon Prime divulgou um novo trailer de "2 Príncipes em Nova Iorque".

Esta é a sequela de "Um Príncipe em Nova Iorque", uma das comédias mais populares da década de 1980 de Eddie Murphy, que interpretava Akeem, o príncipe de uma rica nação africana, Zamunda, que viajava para os EUA para encontrar uma noiva disfarçado de funcionário de um restaurante de “fast-food”. Ao seu lado estava Arsenio Hall como o melhor amigo.

Realizado por Craig Brewer, o novo filme junta todo o elenco original, incluindo James Earl Jones como o pai de Akeem.

Mas as imagens revelam pela primeira vez o filho do agora rei Akeem, que nunca conheceu e vive em Queens (Jermaine Fowler) e a sua mãe (Leslie Jones), mas também velhos conhecidos da barbearia do primeiro filme, todos outra vez interpretados por Eddie Murphy e Arsenio Hall.

Pelo meio também há uma filha (KiKi Layne), que esperava subir ao trono se não fosse a lei do país a proibi-lo, e um general (Wesley Snipes) que tem outros planos de sucessão.

"2 Príncipes em Nova Iorque" era para estrear nos cinemas, mas a pandemia alterou os planos: será lançado em streaming pela Amazon a 5 de março de 2021.