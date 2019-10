Amor com amor se paga: Elton John recordou como foi memorável a sua banda sonora para o primeiro "O Rei Leão" e um ator da nova versão recordou-lhe outra que definitivamente não ficou para a história.

Causou grande sensação a revelação do lendário artista britânico à edição britânica da revista GQ de que a nova versão de "O Rei Leão" foi uma "grande desilusão".

Há 25 anos, ele ganhou um Óscar com a canção "Can You Feel The Love Tonight?" pela animação, que, juntamente com "Circle of Life", "Hakuna Matata", "I Just Can’t Wait to Be King" e "Be Prepared", contribuíram para tornar a banda sonora a mais vendida de sempre.

O problema com o novo filme, sustentou, foi "que estragaram a música. Era uma parte tão importante no original e no atual filme não teve o mesmo impacto. Perderam-se a magia e a alegria".