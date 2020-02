"Já tenho um destes, mas queria tanto ganhar um para toda a gente envolvida neste filme", afirmou o cantor nos bastidores da cerimónia, com o Óscar de Melhor Canção Original por "(I'm Gonna) Love Me Again" na mão. "Levámos 12 anos a fazê-lo".

O cantor expressou a opinião de que o protagonista de "Rocketman", Taron Egerton, devia ter sido nomeado na categoria de Melhor Ator Principal nesta edição dos Óscares, depois da vitória nos Globos de Ouro. "Ele teve a melhor 'performance' do ano", considerou.

Elton John tinha vencido um Óscar em 1995, quando levou para casa a estatueta dourada pela canção "Can You Feel the Love Tonight?", do filme de animação "O Rei Leão". Todavia, esta vitória teve um sabor especial: o cantor dedicou o prémio ao letrista Bernie Taupin, dizendo que sem o parceiro de trabalho não estaria ali.

"Isto é para ele", afirmou o artista britânico, envergando óculos roxos e casaco de fato a condizer. "Sem as letras, não sou ninguém. Este é o homem que começou a jornada e ainda estamos juntos 53 anos depois".

A canção vencedora foi escrita para o filme que conta a vida de Elton John, uma particularidade que Bernie Taupin mencionou: "O que se vê no filme é o que é. A história fundamental neste filme é verdadeira".