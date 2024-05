Na era da denúncia da violência sexual no mundo do entretenimento, o realizador norte-americano Sean Baker conseguiu fazer rir o Festival de Cannes na terça-feira com “Anora”, a história de uma dançarina de striptease que se apaixona pelo rapaz errado.

Aplaudido durante sete minutos e meio ou dez minutos, conforme os relatos da imprensa, o filme gira à volta da comunidade russa instalada em Coney Island, nos arredores de Nova Iorque, onde se misturam gangsters e imigrantes recém-chegados que simplesmente querem progredir.

Anora "Ani" (Mikey Madison) é uma rapariga que trabalha como dançarina de striptease num clube onde um jovem bonito e bêbado, onde aparece uma noite Ivan (Mark Eydelshteyn ou Mark Eidelstein, como surge em alguns meios), o filho de um multimilionário russo.

A paixão é mútua, mas Ivan é caprichoso e imaturo e, ao convencer Ani a casar-se com ele em Las Vegas, desencadeia a fúria da sua família, que envia um casal de pequenos gangsters para "convencer" o casal de pombinhos a invalidar o casamento.

Com "Tangerine" (2015), Baker tornou-se um dos realizadores mais badalados do cinema independente norte-americano, especialista em colocar humor nos ambientes mais sórdidos da sociedade americana, sejam os pobres que ficam amontoados em motéis na Flórida ("The Florida Project") ou os problemas de uma ator pornográfico para encontrar um emprego decente ("Red Rocket").

Para "Anora" Baker inspira-se em toda a estética do cinema dos anos 1970, que este ano está a ser homenageado em Cannes, onde competem Paul Schrader ("Oh Canada") e Francis Ford Coppola ("Megalopolis"), entre outros.

Os personagens de “Anora” ameaçam-se e insultam-se sem que a violência aumente, mesmo quando a tensão aumenta no clube de striptease ou na mansão de Ivan.

Por outro lado, os erros de todos provocam constantemente risos.

“Sean nunca deixa de desestigmatizar a prostituição e de se interessar, nos seus filmes, por seres marginais”, explicou Mikey Madison, citada num comunicado de imprensa do filme.

“Ela aborda frequentemente temas muito sombrios, mas sabe como realçar a sua gravidade e injetar o seu sentido de humor”, acrescentou esta atriz, que filmou sob as ordens de outro realizador com um humor muito particular, Quentin Tarantino.

O 77.º Festival de Cinema de Cannes entregará a sua Palma de Ouro neste sábado.