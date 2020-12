A prática de juntar atores mais velhos com atrizes praticamente com metade da sua idade foi criticada por Emma Thompson.

A atriz até citou George Clooney, talvez a pensar no recente filme da Netflix "O Céu da Meia-Noite" e na óbvia diferença em relação a Felicity Jones (22 anos e meio).

"É perfeitamente aceitável que o George Clooney - que é encantador - ter alguém 40 ou 30 anos mais jovem do que ele”, explicou ao podcast CultureBlast.

Mas a matemática não funciona ao contrário, notou a vencedora de dois Óscares: "Se tenho alguém a contracenar comigo de uma forma romântica vão ter de exumar alguém porque agora tenh0 61. [...] É completa e totalmente desequilibrado".

Os comentários surgiram a propósito de uma comédia que Emma Thompson vai fazer chamada "Good Luck To You, Leo Grande", que vira a prática ao contrário: a história anda à volta de uma viúva de 55 anos que, como antiga professora, faz uma pesquisa aprofundada para contratar um trabalhador do sexo com vinte e poucos para "uma noite de felicidade".

São muitos os casos em que Hollywood junta nos seus filmes parceiros (românticos ou não) com grande diferença de idades.

Exemplos da "lei" não escrita que só permite aos atores envelhecer vão dos 12 anos que separavam Johnny Depp e Angelina Jolie em "O Turista" (2010) aos 39 entre Sean Connery e Catherine Zeta-Jones em "A Armadilha" (1999).

