Não, Emma Watson não vai "reformar-se" da carreira como atriz.

Esta quinta-feira (25), a estrela dos filmes "Harry Potter", que está com 30 anos e começou a carreira aos 10, tornou-se uma das tendências nas redes sociais por causa de um artigo The Daily Mail que indicada que se iria afastar das luzes da ribalta para se concentrar na relação com o seu noivo, Leo Robinton.

"De acordo com o seu agente, Emma Watson ficou 'inativa'. Este parece o termo da indústria cinematográfica para ela 'desistiu de representar'", avançava o tablóide britânico.

Mas o agente da atriz esclareceu a confusão.

"As contas das redes sociais da Emma estão inativas, mas não a carreira dela", disse simplesmente em comunicado partilhado pela publicação Entertainment Weekly.

Portanto, apesar de a versão em imagem real de "A Bela e o Monstro" já ser de 2017 e ter sido vista no ecrã pela última vez em 2019 como Meg March na nova versão de "Mulherzinhas", de Greta Gerwing, os rumores de reforma são um exagero.

