A HBO, em associação com a Warner Bros. Television, escolheu Francesca Gardiner (“Succession” e “Mundos Paralelos” e “Killing Eve”) como showrunner e produtora executiva e Mark Mylod ("Succession”, “A Guerra dos Tronos” e “The Last of Us”) como produtor executivo e realizador de vários episódios da próxima série original de "Harry Potter".

Produtora consultora nas temporadas 3 e 4 da saga da família Roy, Francesca Gardiner será 'showrunner', argumentista e produtora executiva.

A realizar vários episódios e ainda a ser produtor executivo estará Mark Mylod, que dirigiu 16 dos 39 episódios da série protagonizada por Brian Cox.

A nova série, atualmente em desenvolvimento, estará disponível na expansão global de Max.

A série será uma adaptação fiel da série de livros “Harry Potter”, da autora e produtora executiva J.K. Rowling, e contará com um novo elenco para "chegar a uma nova geração de fãs, com detalhes fantásticos e personagens muito queridas.

"Cada temporada trará 'Harry Potter' e todas as aventuras incríveis a novos públicos à volta do mundo, enquanto que os filmes originais, clássicos e queridos permanecerão no centro do franchise e estarão disponíveis para ver globalmente", adianta a Max.

A decisão é conhecida menos de 24 horas após se saber que a Warner Bros. Discovery passou as futuras séries "harry Potter", "Welcome to Derry" (uma prequela dos filmes de terror "IT") e "Lanterns" (da DC Studios, baseada em "Green Lantern") de "Max original" para "HBO original": a reconfiguração estratégica implica que, em alguns mercados, a exibição será tanto no canal por cabo HBO como na plataforma de streaming Max.

Após oito filmes entre 2001 e 2011 que lançaram as carreiras de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, a série baseada nos livros de J.K. Rowling é uma das apostas mais ambiciosas para os próximos anos do estúdio.

Os planos passam são para uma série com sete temporadas, uma por cada livro, ao longo de uma década, com a bênção da escritora, que terá um crédito como produtora executiva que lhe permitirá acompanhar bem de perto as novas adaptações.