Os 70 "padrinhos" das últimas três edições do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela - CineEco vão participar, no sábado, em Seia, num encontro promovido pela direção do evento cultural, foi hoje anunciado.

O encontro, marcado para as 15:00 de sábado, para as instalações do CISE - Centro de Interpretação da Serra da Estrela, ocorre antes do arranque oficial da 25.ª edição do CineEco, que se realiza, em Seia, no distrito da Guarda, de 12 a 19 de outubro.

"As 70 personalidades representativas dos vários setores de atividade que, nas três últimas edições, foram convidadas a promover as longas-metragens internacionais, participam num encontro de ‘padrinhos' desta secção competitiva", refere a organização do festival em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A fonte lembra que cada longa-metragem é "apadrinhada" por três personalidades, "que terão de desenvolver mecanismos de divulgação das suas sessões e, assim, mobilizar o público".