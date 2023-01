Atriz recordou com elogios os colegas do filme "Casino", de 1995, em contraste com outras "grandes estrelas" que a desvalorizaram.

Numa nova entrevista, Sharon Stone revelou que não lhe falta experiência de trabalhar com atores "misoginistas" ao longo da sua carreira, que começou na década de 1980. De facto, em vez de representar o seu papel, a estrela de "Instinto Fatal" diz que encontrou atores com outras preocupações quando a câmara estava virada para ela. Mas fez questão de sublinhar como exceções Robert De Niro e Joe Pesci, com quem contracenou em "Casino", de 1995, realizado por Martin Scorsese, o filme que lhe valeu, até agora, a única nomeação para o Óscar de Melhor Atriz. "Trabalhei com algumas das mais estrelas no ramo, que vão literalmente falar durante o meu 'close-up' [quando plano da câmara estava centrada nela], a dizer-me o que eles acham que eu devo fazer", recordou à revista Variety. "Eles são tão misóginos – atenção, isto não é Robert De Niro. Esse não é Joe Pesci, não são esses tipos. Mas trabalhei com algumas estrelas realmente enormes que vão literalmente falar em voz alta durante o meu 'close-up', a dizer-me o que devo fazer", esclareceu. "Simplesmente não me vão ouvir e não vão permitir que eu afete a interpretação deles com o meu desempenho. Isto não é grande representação. Isto é, entendo que sejas excelente e toda a gente ache que és maravilhoso. Mas ouvir, estar presente para aqueles momentos fragmentados, é realmente a experiência humana", defendeu. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram