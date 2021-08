Uma pergunta "nojenta" sobre a série "A Guerra dos Tronos" tornou penosa e viral uma entrevista de Jason Momoa ao prestigiado jornal The New York Times [acesso pago].

A certa altura, o ator é interrogado sobre as cenas sexualmente violentas envolvendo a sua personagem Khal Drogo, como a da violação de Daenerys Targaryen (Emila Clarke) na sua noite de núpcias no episódio-piloto da aclamada série da HBO.

"Encara hoje de forma diferente essas cenas? Faria uma agora? Tem algum arrependimento? Esse tipos de cenas podem ser vistas como pertencendo a um momento cultural mais antigo", pergunta o jornalista David Marchese.

Jason Momoa parece responder de forma normal: "Bem, era importante retratar Drogo e o seu estilo. Está-se a interpretar alguém como Genghis Khan. Foi uma coisa muito, muito, muito difícil de fazer. Mas o meu trabalho era interpretar algo assim, e não é uma coisa boa, e é o que era aquela personagem. Numa me perguntaram realmente 'Arrepende-se de interpretar uma personagem?'. Vamos colocar desta forma: 'Já o fiz. Não o vou fazer outra vez".

Mas a partir daí, o ator fechou-se completamente, passando a responder de forma monossilábica e fria às perguntas. Uma "de algibeira" sobre se era "capaz de articular" a sua visão para a saga "Aquaman" recebeu como resposta um seco "não".

Jason Momoa e Emilia Clarke em "A Guerra dos Tronos"

Com o tempo da entrevista a chegar ao fim, Jason Momoa decidiu colocar tudo em pratos limpos.

"Queria falar de uma coisa que me deixou uma sensação desconfortável no estômago. Fiquei chateado quando me perguntou aquilo. Apenas parece nojento – colocando sobre mim [a responsabilidade] de remover alguma coisa. Como se um ator tivesse sequer a escolha de fazer isso. Não temos realmente permissão para fazer o que quer que seja", disse ao jornalista.

"Existem produtores, existem argumentistas, existem realizadores, e não se pode entrar e dizer 'Não vou fazer isso porque agora não é kosher e não está correto neste clima político'. Isso nunca acontece. Portanto, é uma pergunta que parece nojenta. Só queria que soubesse isso", esclareceu sem paninhos quentes.