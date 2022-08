“Aline de Cuba”, um filme sobre Alina Fernández, filha de Fidel Castro, tem estado envolto em polémica devido à escolha de James Franco para o papel do líder cubano. Quando a notícia foi divulgada, o ator John Leguizamo, nascido na Colômbia, insurgiu-se com a escolha no Instagram, dizendo: “Como é que isto ainda acontece? Como é que Hollywood nos está a excluir mas também a roubar as nossas narrativas? Não pode haver mais apropriação por Hollywood e pelos streamers! Boicote”, acrescentando “Não tenho problemas com o Franco mas ele não é latino”.

Pouco depois, Leguizamo avançou mais explicações no Instagram sobre o tema, sublinhando que “Eu cresci numa época em que os latinos não podiam interpretar outros latinos no cinema”, acrescentando “onde o Charlton Heston interpretou um Mexicano, onde o Eli Wallach interpretou um Mexicano, onde Pacino interpretou um cubano e porto-riquenho, onde o Ben Affleck até no “Argo” interpretou um latino e a Marisa Tomei interpreta latinas.”

Leguizamo fez uma lista de atores caucasianos que interpretaram papéis latinos de proeminência e recordou que “as pessoas pintavam-se para parecem latinas no “West Side Story – Amor sem Barreiras”” e que “Foi nessa época que eu cresci. A época onde diziam para mudares o teu nome, ficares na sombra, que só os latinos de pele branca ou que podiam passar por brancos é que arranajavam emprego e nem sequer eram os protagonistas”. (…) “Porque… “Não há nenhum ator latino que possa sustentar a bilheteira daquele filme”. Sim, porque nunca nos deram a oportunidade de fazer algo de jeito e que tivesse valor, que fosse parte integrante do enredo que pudesse fazer um suceso de bilheteira”.

Aline Fernández, filha de Castro, veio defender a escolha do ator ao site Deadline: “James Franco tem uma óbvia semelhança física com Fidel Castro, além do seu talento e carisma”, sublinhando que “o projeto é quase totalmente latino, tanto à frente como atrás das câmaras”. "Alina de Cuba" vai ser realizado por Miguel Bardem, primo do ator espanhol Javier Bardem, e protagonizado por Ana Villafañe, conhecida por interpretar Gloria Estefan no musical de teatro "On Your Feet!". A argentina Mía Maestro interpretará a cubana Natalia Revuelta Clews, mãe de Aline.

O argumento é de José Rivera (“Diários de Che Guevara”) e Nilo Cruz, que venceu o Pulitzer pela peça “Anna in the Tropics”. O produtor é John Martinez O’Felan, que veio também defender a escolha: “um tipo como o John Leguizamo tem sido historicamente visto com admiração pelos Hispânicos como uma dos primeiros atores da América de ascendência latina desde os anos 90 e sempre o admirei como um camarada marginal. Mas os seus comentários são culturalmente pouco educados e um ataque cego com substância zero a este projeto”, acrescentando que “uma massa de terra ou uma área de habitação não determinam o histórico do sangue ou da genética de uma pessoa”.

Alina Fernández, hoje com 66 anos, é fruto de uma relação extra-conjugal de Castro com Clews, e vive em exílio desde a década de 1990, quando deixou a ilha, tornando-se uma das mais proeminentes críticas do regima e da revolução cubana. Radicada em Miami, é autora do livro autobiográfico "Alina: Memória da Filha Rebelde de Fidel Castro".