A supermodelo portuguesa Sara Sampaio é uma das protagonistas do novo filme de James Gunn “Superman”, que se estreia hoje nos cinemas portugueses, onde mostra uma versão diferente da assistente e namorada do vilão Lex Luthor, Eve Teschmacher.

“A minha personagem é um bocadinho diferente da original, é um bocadinho mais moderna”, disse a modelo e atriz em entrevista à agência Lusa, lembrando que Eve foi criada para os filmes “Superman” de Richard Donner, produzidos entre 1978 e 1980.

“Ela parece que tem uma essência quase de criança, muito pura”, descreveu Sara Sampaio, que quis mostrar “esse deslumbramento que as crianças têm de tudo é fantástico e tudo é novo e tudo é bonito”.

Para se preparar, Sara Sampaio viu as versões de Eve interpretadas anteriormente por Valerie Perrine e Andrea Brooks e apaixonou-se pela personagem, que considera ter muita piada e coração.

A primeira impressão que a audiência terá de Eve Teschmacher é de que é superficial, uma influenciadora digital com “os melhores 'outfits' do filme”, que não se interessa pelas consequências do que o multimilionário Lex Luthor (interpretado por Nicholas Hoult) está a fazer.

No entanto, a personagem vai adquirir uma importância fulcral no desenrolar da história e mostrar que tem mais 'camadas' que as que mostrou inicialmente.

“O que eu gosto mais na Eve é o facto de que ela pode ser superficial. Acho que as pessoas não têm de ser só uma coisa”, sublinhou Sara Sampaio. “Ela pode gostar de coisas bonitas e de cor-de-rosa, mas não significa que seja uma pessoa sem cérebro que não sabe o que está a fazer”.

A aparência frívola acaba por ser uma forma de proteção, considerou a atriz.

“O que ela quer mais na vida é segurança e o Lex Luthor obviamente dá-lhe isso, com o poder e com o dinheiro”, indicou. “Mas no momento em que sente que essa segurança está em risco, tem um plano B que é tomar conta dela própria”.

“Superman” é uma das grandes apostas da Warner Bros. Pictures e DC Studios para este ano, e uma produção gigantesca do realizador James Gunn, com um orçamento estimado de 225 milhões de dólares (perto de 192 milhões de euros).

Este filme é também a grande oportunidade de Sara Sampaio se lançar em Hollywood, após participações esporádicas em produções de menor dimensão, como "At Midnight", de Jonah Feingold, e "Crise", de Nicholas Jarecki. Sampaio trabalhou também com realizadores como Bruno Gascon, no filme "A Carga" e na série "Sombra - Uma Mãe Sabe", exibida pela RTP, e Francisco Froes, na curta-metragem "Silence", que protagonizou.

“Isto obviamente é um sonho”, declarou, classificando a experiência em "Superman" como “incrível” e muito acima das expectativas.

“James Gunn é fantástico”, elogiou, considerando que o realizador de "Guardiões da Galáxia" e "Esquadrão Suicida" escreveu um argumento excelente para "Superman", além de ter criado um bom ambiente nas filmagens.

“Ele é um colaborador incrível”, disse a atriz. “Dá-nos liberdade para fazer aquilo que achamos e continua a gravar, depois está sempre com um microfone, lembra-se de uma piada e diz: 'Olha, agora diz isso'”.

O que Gunn lhe pediu para criar foi uma Eve Teschmacher muito extra, mas que ao mesmo tempo fizesse a audiência sentir que tinha os pés na terra. “Que se sentisse que era uma pessoa verdadeira que poderia realmente existir na vida real”.

Sampaio disse que estava nervosa quando as filmagens começaram, porque era a pessoa com menos experiência num elenco de luxo – incluindo David Corenswet como Super-Homem, Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nathan Fillion como Lanterna Verde.

Mas esse receio desvaneceu-se com o ambiente de filmagens leve e sem divas.

“Sentíamos que estávamos a fazer uma coisa muito especial”, disse Sara Sampaio à Lusa. “Sentimo-nos muito unidos e apoiámo-nos muito uns aos outros. Isso para mim foi muito especial e foi melhor do que podia sequer ter imaginado”.

“Superman”, que o realizador James Gunn definiu como "uma carta de amor à banda desenhada", estreia-se hoje em mais de três dezenas de salas portuguesas.

O super-herói surgiu em 1938, na BD original de Jerry Siegel e Joe Shuster, e estreou-se no cinema dez anos mais tarde, com os realizadores Spencer Gordon Bennet e Thomas Carr, abrindo caminho a sagas, com as suas sequelas, e novas versões.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DE "SUPERMAN".