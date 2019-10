Alguns analistas não deixaram de notar que "Super-Inteligência" ia ter a forte concorrência de "Star Wars", "Cats" e "Jumanji 2" e a decisão surge após o pior momento na carreira de Melissa McCarthy, com o fracasso no verão do drama "The Kitchen - Rainhas do Crime".

Em declarações exclusivas ao Deadline, Melissa McCarthy reconheceu que estava tudo preparado para o cinema (data de estreia, plano de marketing, entrevistas com a imprensa), mas garantiu que a mudança foi decidida por ela com o marido e não imposta pelo estúdio.

"Diferente não significa pior, e como é que nós próprios estamos a ver os filmes? [...] Apenas queremos que as pessoas o vejam e gostem e queremos que se sintam bem dispostas. 'Super-Inteligência', na sua essência, é o amor vence e as pessoas têm importância. Queremos que isso chegue ao maior número possível de pessoas. Precisamos disso hoje e esta pareceu a melhor forma de o fazer", justificou.