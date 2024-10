A Sony vai avançar com o terceiro filme "Jumanji" e anunciou já a data de estreia na América do Norte: 11 de dezembro de 2026~, sete anos após o anterior "Jumanji: O Nível Seguinte".

A data perto do Natal, que faz parte de uma das épocas mais lucrativas do ano nos cinemas, é a mesma dos filmes de 2017 e 2019.

O lançamento permitirá ter acesso aos ecrãs Imax e outros formatos cobiçados, uma semana antes da estreia de "Dune 3" e um filme "Star Wars" ainda sem título, mas provavelmente o do regresso de Daisy Ridley como Rey, cada vez mais em dúvida que consiga cumprir a data da Disney após perder outro argumentista, Steven Knight, o criador de "Peaky Blinders.

Segundo a imprensa norte-americana, é esperado o regresso para "Djumanji 3" do realizador Jake Kasdan e do quarteto central de atores formado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.

O primeiro filme da saga, sobre um grupo de crianças que lançam um jogo de safari na realidade, foi um grande sucesso com Robin Williams e Kirsten Dunst em 1995.

"Jumanji: Bem-Vindos à Selva", a reinvenção de 2017, com um grupo de miúdos mergulhados dentro de um videojogo como avatares, arrecadou uns astronómicos 962,5 milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial, com o estúdio a lançar logo dois anos depois a sequela "Jumanji: O Nível Seguinte", com menor impacto, mas ainda a arrecadar mais de 801 milhões.