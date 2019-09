"O Departamento da Polícia de Los Angeles está ciente das preocupações do público e da importância histórica associada à estreia de 'Joker'", disse Cervantes.

No início desta semana, parentes e amigos das vítimas de Aurora escreveram uma carta aberta ao estúdio da Warner, na qual manifestaram preocupação com o fato de "Joker" apresentar a origem do vilão "de maneira simpática".

Realizado por Todd Phillips, o filme mostra a personagem como um jovem gravemente deprimido que tenta construir uma carreira como comediante, mas é constantemente rejeitado e agredido pela sociedade até que decide vingar-se de uma forma excessivamente violenta.

As famílias de Aurora destacaram que a tragédia real que caiu sobre elas foi "praticada por um indivíduo socialmente isolado que se sentiu 'maltratado' pela sociedade".

Ao ser detido, James Holmes, o responsável pelo massacre de 20 de julho de 2012 em um cinema lotado que exibia o filme do Batman, identificou-se às autoridades como "Joker".

A Warner informou que "nem a personagem fictícia Joker, nem o filme, é um apelo a qualquer tipo de violência no mundo real. Não é a intenção do filme, dos cineastas ou do estúdio mostrar essa personagem como um herói".

O filme também estreia semanas após os recentes massacres que deixaram 22 mortos em El Paso, Texas, nove em Dayton, Ohio, e sete em Odessa, também no Texas.