Durante a red carpet da antestreia de "A Complete Unknown" em Paris, Joana Madeira, uma fã portuguesa, ofereceu a Timothée Chalamet uma camisola da seleção nacional de futebol. O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais.

"Não acredito. Obrigado. É 'Cristiano Chalamet'? É o [dia do meu] aniversário?", diz o ator ao receber a prenda de Joana Madeira, que conta com uma página de fotografia no Instagram.

Veja o vídeo:

O ator norte-americano de 29 anos é um dos grandes destaques da temporada de prémios pela interpretação de Bob Dylan e dos mais cotados para ser nomeado para os Óscares.

"A Complete Unknown" chega aos cinemas portugueses a 30 de janeiro.