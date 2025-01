Durante a red carpet da antestreia de "A Complete Unknown", um fã pediu a Timothée Chalamet que autografasse um vinil de Troye Sivan. O ator, entre gargalhadas, assinou a fotografia como se fosse o próprio Troye Sivan.

O momento foi partilhado nas redes sociais. No vídeo, é possível ver o protagonista do filme sobre Bob Dylan a autografar a capa de "Something to Give Each Other". Na sua conta de Instagram, o músico australiano também partilhou a publicação.

A brincadeira na red carpet surge depois de Timothée Chalamet ter interpretado Troye Sivan num sketch do "Saturday Night Live", transmitido em novembro de 2023. No segmento do programa norte-americano, o ator vestiu roupas idênticas às usadas pelo artista no videoclipe de "Got Me Started".

Veja o vídeo: