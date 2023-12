Gwyneth Paltrow nunca viu "Vingadores: Endgame", o filme de 2019 que representou o culminar do Universo Cinematográfico (MCU, pela sigla original) de que fez parte durante 11 anos como Pepper Potts.

São muitos os relatos da substancial ignorância da atriz sobre o MCU ao longo dos anos: Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Inverno) e Tom Holland (Homem-Aranha) contaram que a colega nunca se lembrava de quem eram quando se cruzavam apesar de "estarem no mesmo filme".

Já em junho de 2019, tornou-se viral o momento do primeiro episódio de "The Chef Show" em que descobria ao lado do realizador Jon Favreau que fazia parte do filme "Homem-Aranha: Regresso a Casa".

Agora, a atriz reforçou o famoso desinteresse durante uma retrospetiva da carreira organizada no Festival de Cinema Red Sea, na Arábia Saudita (citada pelo Deadline).

"Para ser honesta, parei de os ver a certa altura. Nunca vi o 'Endgame'. Não consigo acompanhar quem é o quê. Mas, provavelmente, deveria [ver] um dia", disse à sua entrevistadora no evento.

A experiência de fazer o primeiro "Homem de Ferro" serviu para explicar as causas do que é descrito como uma "desilusão gradual" após o filme que lançou o MCU em 2008.

.

A vencedora do Óscar por "A Paixão de Shakespeare" (1998) contou que foi persuadida a participar após uma forte relutância após receber garantias de que, apesar de todas as armadilhas do género, a produção seria uma experiência única e artisticamente estimulante.

"O primeiro filme que fizemos foi muito diferente dos restantes porque o estúdio não pensava que seria um grande sucesso. Contrataram o Jon Favreau para realizar, o que foi ótimo. E contrataram o Robert Downey Jr., que não era empregável na altura. A sua carreira estava num ponto muito baixo [após vários escândalos relacionados com a dependência de drogas]”, recordou.

As expectativas e os riscos eram tão baixos que tinham a liberdade para fazer experiências na super produção.

“Improvisámos quase todas as cenas daquele filme. Escrevíamos as cenas pela manhã na autocaravana do Jon. Foi como fazer um filme independente. Depois foi um sucesso tão grande que não mais os fizemos dessa forma", resumiu.