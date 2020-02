Neste filme, por muitos considerado o melhor da história do Cinema, é retratada a história real de um pugilista famoso, Jake La Motta, pela mão de um dos maiores realizadores vivos, Martin Scorsese. Com Robert De Niro num papel que o fez engordar 30 quilos mas que realça ainda hoje o seu lugar como um dos maiores actores do cinema.

“O Touro Enraivecido” teve oito nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Actor, a última resultando no Óscar de Melhor Actor para Robert De Niro.

Celebrando os 40 anos, do filme e do Fantasporto, será exibido a 26 de fevereiro, pelas 21h15, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli, ainda antes da abertura, no âmbito do "The Best of Fantas".

