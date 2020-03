Três mulheres da Macedónia têm de lutar pelo controle dos seus corpos.

Em causa a tradição, a lealdade, a gravidez e adopção. Não pensam em mudar o mundo, mas o seu desejo de serem mães transforma-as em heroínas improváveis.

"Willow" é realizado por Milcho Manchevski, Leão de Ouro no festival de Veneza, entre inúmeros prémios, e ainda vencedor do Prémio Carreira no Fantasporto. Será apresentado a 6 de março, pelas 19h00, no Grande Auditório do Teatro Municipal Rivoli.

