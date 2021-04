O clássico absoluto do realizador italiano Luchino Visconti "Morte em Veneza" é apresentado por ocasião do seu 50º aniversário da sua produção.

O filme baseado no romance de Thomas Mann tem a música de Gustav Mahler a acentuar a nostalgia de um escritor moribundo despedindo-se da Beleza representada por um jovem rapaz.

Será exibido a 26 de abril, pelas 19h30, no Hard Club, no âmbito da noite de abertura do 41.º Festival Internacional de Cinema do Porto.

Site oficial Fantasporto.