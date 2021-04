Marta, uma neurocirurgiã de 40 anos, apaixona-se e decide deixar a sua carreira brilhante nos Estados Unidos. Chega a Budapeste para iniciar uma nova vida com o homem que ama. Mas o encontro marcado com ele na Ponte da Liberdade não acontece.

Uma história de amor, irresistível e inevitável, já vencedora do Prémio do Júri no Festival de Filadélfia e prémios nos Festivais de Valladolid e Varsóvia, "Preparations To Be Together for an Unknown Period of Time" será exibido a 29 de abril, pelas 20h00, no Hard Club.

Site oficial Fantasporto.