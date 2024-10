Os U2 revelaram uma nova canção de “How To Re-Assemble An Atomic Bomb”, a próxima coleção de dez canções retiradas das sessões de gravação originais do disco"How To Dismantle An Atomic Bomb". "Happiness" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"How To Dismantle An Atomic Bomb (Re-Assemble Edition)” — que inclui “How To Dismantle An Atomic Bomb” e “How To Re-Assemble An Atomic Bomb” – estará disponível como um lançamento digital duplo a 22 de novembro para assinalar o 20.º aniversário do álbum.

“Happiness” sucede-se às duas primeiras canções retiradas do disco - o single “Country Mile” e "Picture Of You (X + W)”.

"As sessões de ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ foram um período muito criativo para a banda, estávamos a explorar muitas ideias de canções no estúdio. Fomos inspirados a revisitar as nossas influências musicais antigas, e foi um momento de profunda introspeção pessoal para Bono, que tentava processar – desmantelar – a morte do pai", contou The Edge.

"Para esta edição de aniversário, entrei no meu arquivo pessoal para ver se havia alguma preciosidade inédita e tive a sorte grande. Escolhemos dez que realmente falaram connosco. Embora na altura tenhamos deixado estes temas de lado, em retrospetiva, reconhecemos que os nossos instintos iniciais sobre eles serem candidatos ao álbum estavam certos, estávamos no bom caminho", acrescenta o músico.