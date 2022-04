Os efeitos especiais de alta qualidade tornam credível este futuro próximo e um exemplo do que poderá ser a nossa vida com a tecnologia a invadir tudo, desde as nossas profissões ou até acesso a sonhos e pesadelos. Num futuro possível uma mulher tenta matar-se no alto de um arranha-céus, rodeada de drones. A sua psiquiatra quer saber o que a leva a tal desespero. História de amores, desamores, droga e família.

Chien-Ching Chu é o realizador e argumentista de televisão conhecido pela série “Love By Design” (2016). “2049: The Hedgehog Effect” é a sua primeira longa-metragem, apresentada em antestreia mundial esta segunda-feira, 4 de abril, às 22h30, no Grande Auditório do Teatro Rivoli. Repete dia 9 às 15h45.

Site oficial Fantasporto.