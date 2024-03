Num mundo futuro, uma misteriosa organização chamada Medusa Corp especializa-se na Guerra do Futuro onde o trunfo é a fusão genética. Para a combater surge uma força internacional que leva à guerra entre os bons e os maus mutantes.

Realizado por Binjie Liu, "Mutant Ghost Wargirl" é um frenético espectáculo de tecnologia e efeitos visuais a servir uma mistura da estética chinesa com as artes marciais, numa lição de vanguarda que lembra “Blade Runner” ou “Matrix”.

A sessão é no sábado, 2 de março, às 21h15, no Batalha Centro de Cinema, no âmbito da 44.ª edição do Fantasporto. Repete no dia 9, às 23h30.

