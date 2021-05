Após uma longa campanha de pressão dos fãs, a Warner Bros. e a HBO Max permitirem que o realizador Zack Snyder completasse a sua versão de "Liga da Justiça", lançada finalmente a 18 de março.

As quatro horas foram vistas por estes fãs como um "ajuste de contas" após a desilusão com a problemática produção e o filme concluído pelo realizador Joss Whedon, que chegou aos cinemas no outono de 2017.

O impacto mediático e as reações geralmente positivas à versão de Zack Snyder levaram à intensificação do movimento conhecido como #RestoreTheSnyderVerse, que exige que o estúdio "restaure" o universo cinematográfico criado pelo realizador a partir das criações da DC Comics com "Homem de Aço" (2013), "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" (2016) e a sua versão de "Liga da Justiça".

Liga da Justiça de Zack Snyder

Mas o realizador deu uma resposta pouco animadora quando lhe perguntaram se os fãs devem alimentar a esperança de ele vir a fazer as duas sequelas de "Liga da Justiça" que tinha planeado.

"Pensaria nisso desta forma. Sim, a Warner Bros. tem sido agressivamente anti-Snyder, se quiser encarar assim. [...] O que posso dizer? Claramente, eles não estão interessados ​​na minha abordagem", respondeu numa entrevista durante a promoção do seu novo filme "Exército dos Mortos", o seu regresso ao cinema dos zombies para a Netflix.

"Mas também diria que eles certamente não estavam interessados na minha visão sobre o 'Liga da Justiça'. Sem dúvida que tomaram decisões sobre isso. [com as alterações na versão de Joss Whedon] E adoro os personagens, adoro os mundos e acho que é um local incrível para se fazer um filme. É uma propriedade intelectual gloriosa. Portanto, é isso", acrescentou.

Alguns dias após o lançamento do novo filme da HBO Max em março, uma responsável do estúdio Warner Bros deixou claro que não havia planos para mais filmes.

"Apreciamos que [os fãs] adorem o trabalho do Zack e estamos muito gratos pelas suas muitas contribuição à DC. Estamos muito contentes por ele ter conseguido trazer à vida a sua versão de 'Liga da Justiça' porque isso não estava nos planos até há cerca de um ano atrás. Com isso completa-se a sua trilogia", explicou a CEO Ann Sarnoff em entrevista à publicação Variety.

Agora, Zack Snyder deixa o futuro no limbo: "Não sei o que se poderá fazer daqui para a frente, além do facto de achar que o movimento de fãs é muito forte e a intenção da comunidade de fãs é muito pura. E tenho um respeito enorme por isso. Gostaria que predominassem cabeças mais frias no estúdio e que vissem que existe este gigantesco movimento que quer mais disto. Mas quem sabe o que eles farão?".