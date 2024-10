Os cineastas que desejem filmar nas icónicas ruas de Paris terão que prometer combater o sexismo, a discriminação e a violência sexual nos sets, de acordo com um regulamento adotado na sexta-feira pelos legisladores da cidade.

O regulamento, que entrará em vigor a 1 de janeiro, exige que as produtoras que procurem autorização para filmar na capital francesa assinem uma carta onde se comprometem a promover o equilíbrio de género no set, treinar equipas contra o sexismo e combater a discriminação e a violência de género.

As produtoras também terão de implementar medidas especiais para proteger os envolvidos nas filmagens de cenas de sexo – um lado da indústria alterado desde que o movimento #Me Too explodiu em 2017.

A medida “estende a adotada pelo Centro Nacional de Cinema, que só se aplica à indústria cinematográfica”, afirmou a vice-presidente da câmara para a Cultura, Carine Rolland.

A "Cidade Luz", um dos locais mais procurados do mundo para filmar, concede cerca de sete mil dias de licenças de filmagem por ano para filmes, séries de TV, publicidade e videoclipes.