O futuro do cinema passará por um gigantesco universo "Lego".

A Universal Pictures e o grupo Lego juntaram-se para um plano que inclui três filmes em imagem real dos brinquedos.

Segundo o exclusivo do Deadline, os projetos estão a ser preparados em separado pelos realizadores Jake Kasdan (saga "Jumanji", "Red One"), Patty Jenkins (saga "Mulher-Maravilha") e Joe Cornish ("Ets in da Bairro").

Ainda na fase de desenvolvimento, não são conhecidos títulos, descrições das histórias ou datas de produção ou estreia.

A mais recente versão do argumento para o filme de Kasdan é da dupla Andrew Mogel e Jarrad Paul ("Uma Reunião Atribulada"), enquanto Jenkins escreveu a sua história com Geoff Johns, como aconteceu com "Mulher-Maravilha 1984". Mais para trás estará Cornish, a reescrever o argumento após um rascunho de Heather Anne Campbell ("Rick & Morty").

Esta é uma nova fase no cinema após o sucesso da animação "O Filme Lego" (2014) ter lançado outro universo nos estúdios Warner, com as sequelas "Lego Batman: O Filme” (2017), "Lego Ninjago: O Filme" (2017) e "O Filme Lego 2" (2019), além da série "Unikitty!" (2017–2020).