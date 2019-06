Os portugueses ainda se destacam pela participação nos eventos paralelos de debates, palestras e “pitchings” e espera-se a presença de nomes como André Gil Mata, Pedro Cabeleira, Pedro Pinho e Duarte Coimbra, entre outros.

Grandes nomes do cinema mundial

Como festival fortemente vocacionado para um público interessado nas áreas técnicas do cinema, o FEST traz grandes nomes do cinema mundial – para além de Marjane Satrapi, realizadora de "Persépolis", que chega a Portugal na véspera do lançamento mundial do seu “biopic” sobre Madame Curie com Rosamund Pike.

Entre os demais convidados, destaques para o cineasta Ritesh Batra (“The Lunchbox”), que vem falar de cinema indiano; os diretores de fotografia Manuel Alberto Claro, colaborador constante de Lars von Trier; Stuart Dryburgh, de “O Piano” e outras obras de Jane Campion e Mira Nair; Jonathan Morris, editor de filmes de Ken Loach; Fernando Bovaira, o maior nome da produção no cinema espanhol depois dos irmãos Almodóvar; Gareth Wiley, responsável pela vinda de Woody Allen para as suas obras europeias; e, atualmente em grande destaque, três membros da oscarizada equipa de som de “Bohemian Rhapsody”, John Warhurst, Tim Cavagin e Nina Hartstone

Redescobrindo Borowczyk

Em termos de cinema, um dos destaques da programação é o documentário “Love Express, The Disappearance of Walerian Borowczyk”, uma obra contagiante que reúne depoimentos de nomes como os de Neil Jordan, Terry Gilliam, Slavoj Zizek e Bertrand Bonello, entre muitos outros, para lembrar um cineasta autor de algumas obras-primas eróticas dos anos 70 (“La Bête”, “Contos Imorais”), que enfrentou problemas para continuar o seu trabalho nos 80.

“É uma oferenda dos deuses para o FEST”, comemora Vasquez.

Entre outros projetos, “Tramers” é abordagem explosiva da história de um evangélico que descobre ser homossexual e é enviado para um campo de reeducação na Guatemala. Trata-se de um trabalho de Jayro Bustamente, que tinha dado nas vistas com “Ixcanul”.

“É um dos “melhores filmes do ano”, enfatiza o diretor de programação do FEST.

Outros destaques: “Take me Somewhere Nice”, história com contornos absurdos num título vencedor de prémios em Roterdão; o filme de abertura “Els dies que vindran” (foto), do realizador espanhol de “10000 km”, Carlos Marquês-Marcet; “Manta Ray”, do tailandês Phuttinphong Aroonpheng”, uma das grandes sensações do circuito de festivais desde a estreia em Veneza; e “System Crasher”, trabalho da alemã Nora Fingscheidt vencedor de dois prémios na última edição do Festival de Berlim.

O encerramento do FEST caberá ao norte-americano Alex Ross Perry e o seu “Her Smell”, que se inspira em figuras como Courtney Love para narrar a tentativa de reconstrução de uma artista em declínio.