O festival de cinema FEST, que, pela primeira vez, se realiza em simultâneo entre Espinho, Porto e Lisboa, vai apresentar 10 filmes estrangeiros em estreia nacional.

"Babyteeth", de Shanon Murphy, "Jumbo", de Zoé Wittock, "Lovemobil", de Elke Margarete Lehrenkrauss, "Maternal", de Maura Delpero, "Meanwhile On Earth", de Carl Olsson, "Pacificado", de Paxton Winters, "Papicha", de Mounia Meddour, "Patrick", de Tim Mielants, "The Earth Is Blue as an Orange", de Iryna Tsilyk, e "Wildland", de Jeanette Nordahl, são os filmes que compõem a competição de longas-metragens do FEST.

O FEST acontece entre 2 e 9 de agosto, e tinha já anunciado sessões de 'drive-in', com ciclos de humor, terror e fantástico.