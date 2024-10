A Festa do Cinema, que dá a oportunidade para ver os filmes nas salas com os bilhetes mais baratos, regressa pela segunda vez este ano.

Entre 21 e 24 de outubro, segunda a quarta-feira, os bilhetes vão estar a 3,5 euros para dezenas de filmes de todos os géneros em mais de 500 salas de norte a sul e nos arquipélagos da Madeira e Açores, anunciou hoje a pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC) no 'site' oficial.

De fora ficam as sessões "premium", como 3D, IMAX, 4DX e Screen X, além dos lugares VIP.

A celebração da Sétima Arte inclui todo o tipo de cinema, nacional e estrangeiro, de animação, drama, comédia, documentário, terror ou ação.

Durante os três dias, as grandes atrações nas salas serão "Megalopolis", de Francis Ford Coppola, "The Apprentice - A História de Trump", de Ali Abbasi, com Sebastian Stan e Jeremy Strong, e o filme de terror "Sorri 2", que estreiam dia 17.

"Joker: Loucura a Dois", "Robot Selvagem", "Lee Miller: Na Linha da Frente" e "Todo o Tempo que Temos" (uma comédia romântica com Andrew Garfield e Florence Pugh) são outras estreias recentes que poderão ser vistas a 3,50 euros.

Esta será a 11.ª edição da Festa do Cinema, que arrancou em 2015 com o objetivo de "promover o envolvimento do público com o ato cultural de assistência cinematográfica em sala". Foi interrompida em 2020 e 2021, por causa da pandemia da COVID-19.