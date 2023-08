O CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que vai decorrer em outubro, em Seia, conta com 65 filmes de 21 países, numa seleção com “uma maior aposta em obras cinematográficas”.

A seleção oficial foi feita entre cerca de 300 filmes, “dos vários cantos do mundo”, que concorreram à 29ª edição do CineEco, que vai decorrer de 5 a 13 de outubro, anunciou hoje a organização numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os vários temas nas cinco categorias em competição ou em exibições paralelas nesta edição são “um convite à reflexão para a mudança comportamental”, sustenta a organização do festiva.

São abordadas temáticas como “a resistência de pequenas comunidades frente a tragédias ambientais; os direitos dos povos indígenas; a luta das populações pela preservação de rios e recursos hídricos e os impactos e consequências dos incêndios em Portugal” refere a nota de imprensa.

A competição internacional de longas-metragens inclui dez filmes, com destaque para as estreias em Portugal de “Club Zero” e de “Lakota Nation vs. United States”, um documentário sobre a questão das violências cometidas contra indígenas nos EUA.

Nas longas-metragens em língua portuguesa, a organização realça a estreia nacional de “A Invenção do Outro”, de Bruno Jorge, documentário “sobre o primeiro contacto com uma tribo indígena remota na Amazónia que destaca o indigenista brasileiro Bruno Pereira, brutalmente assassinado pela exploração mineira ilegal em junho de 2022, ao lado do jornalista inglês Dom Phillips. É um dos últimos registos em vida do investigador e ativista”.

Para além da competição, o CineEco organiza um conjunto de atividades, entre as quais conversas com realizadores, exposições e ações de educação ambiental com escolas.

O CineEco é único festival de cinema exclusivamente ambiental em Portugal, sendo membro fundador da Green Film Network, uma plataforma de 39 festivais de cinema ambiental.

A curadoria do CineEco 2023 é assumida pelos programadores Cláudia Marques Santos, Daniel Oliveira e Tiago Fernandes Alves.

O CineEco 2023 é organizado pelo município de Seia, no distrito da Guarda, desde 1995 de forma ininterrupta. Conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e do departamento de ambiente das Nações Unidas.