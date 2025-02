Filmes que revelam as tensões e dificuldades da maternidade moderna estão em destaque no Festival de Cinema de Berlim deste ano, com três novas abordagens sobre um tema antigo, todas de realizadoras.

A mais estrela do trio que disputa o Urso de Ouro do festival é "If I Had Legs I'd Kick You", que estreou no festival de Sundance no mês passado e recebeu críticas positivas.

Rose Byrne (“Damages”, “X-Men”) interpreta uma terapeuta exausta, Linda, cuja vida fica fora de controlo enquanto tenta cuidar sozinha de uma filha doente.

A realizadora Mary Bronstein mantém a câmara sempre desconfortavelmente perto de Byrne, cortando a criança do enquadramento durante quase todo o filme, enquanto Linda bebe, fuma e luta para se manter à tona.

“A minha ideia era que Linda estivesse num lugar onde literalmente não pudesse ver a sua filha como ela é: uma criança pequena doente que precisa de uma mãe”, disse Bronstein aos jornalistas.

“Ela está a evitar essa realidade e vê-a (a filha) apenas como uma obrigação, como mais um problema, como algo que a está vitimizar”.

"If I Had Legs I'd Kick You"

Byrne disse que se sentiu atraída pelo papel no drama de comédia de humor negro, que já levou a previsões para entrar na corrida aos Óscares, por causa da sua representação de uma maternidade imperfeita.

“Estou interessada em explorar, principalmente através dos olhos de uma mulher, sobre ser mãe, o que não é algo que se vê sempre”, explicou a atriz australiana.

Byrne é apoiada por um elenco que inclui Bronstein, o apresentador de TV Conan O'Brien e o rapper A$AP Rocky, cuja carreira ganhou impulso na terça-feira, quando foi considerado inocente das acusações de porte de arma por um tribunal de Los Angeles.

O que se faz enquanto mãe

A maternidade não é de forma alguma um território desconhecido para Hollywood ou para a indústria cinematográfica internacional em geral, com "Laços de Ternura", de 1983, a arrasar nos Óscares com a sua história baseada na dinâmica problemática de mãe e filha.

O 'maestro' espanhol Pedro Almodóvar alcançou a consagração internacional com seu sucesso de 1999 "Tudo Sobre a Minha Mãe", enquanto Xavier Dolan e o sul-coreano Bong Joon-ho têm "Mamã" (2013) e "Mother - Uma Força Única" (2009) nos respetivos catálogos de carreira.

Mas a realizadora austríaca Johanna Moder, cujo filme "Mother's Baby" também está em competição em Berlim, disse que um maior equilíbrio de género num setor tradicionalmente dominado pelos homens estava a produzir novos resultados.

“Nos últimos 100 anos no cinema, não houve foco (na maternidade)”, disse aos jornalistas.

“Suponho que isto esteja ligado ao facto de que as mulheres agora fazem mais filmes e ilustram esta história do seu ponto de vista”.

"Mother's Baby" é protagonizado pela atriz suíço-alemã Marie Leuenberger, com o dinamarquês Claes Bang (conhecido pelo vencedor da Palma de Ouro de Cannes "O Quadrado") no papel de um enigmático médico de fertilidade.

A personagem de Leuenberger, Julia, luta para se relacionar com seu bebé recém-nascido antes de cair na depressão pós-parto e na paranoia, dando ao filme a sensação de um 'thriller' psicológico.

“Ela tenta amar esta criança porque é isso que se faz enquanto mãe. É suposto estar feliz”, disse Leuenberger. "E ainda assim, o seu instinto diz-lhe a cada momento que precisa estar vigilante porque algo está errado."

O terceiro filme com temática materna é "Hot Milk", da realizadora britânica Rebecca Lenkiewicz e com Emma Mackey, Vicky Krieps e Fion Shaw, uma história de despertar sexual ambientada na Espanha, sobreposta a uma relação tensa entre mãe e filha.

Radu Jude, o realizador romeno ex-vencedor do Festival de Berlim com "Má Sorte no Sexo ou Porno Acidental" (2021), também coloca uma mãe esgotada no centro do seu mais recente filme de baixo orçamento, mas profundamente contemporâneo, "Kontinental '25".

Considerada uma das entradas mais fortes deste ano, narra a vida de um oficial de justiça trabalhador e humanista desequilibrado por um despejo que leva ao suicídio.

Com 19 filmes a concurso na categoria principal, o palmarés do júri presidido este ano pelo cineasta independente norte-americano Todd Haynes será anunciado no sábado.