A atriz americana Elle Fanning, membro do júri do Festival de Cannes, revelou ter desmaiado num jantar de gala na segunda-feira por causa do vestido apertado que estava a usar.

Fanning, que cumpre um programa intenso de visionamentos e festas em La Croisette por ser membro do júri da mostra, escreveu no Instagram: "Ops, desmaiei esta noite com o meu vestido de festa da Prada de 1950, mas está tudo bem".

Publicou uma selfie com o polegar para cima, acrescentando a hashtag #dresstootight [vestido apertado demais] e #timeofthemonth [naqueles dias].

Segundo a revista Variety, o ator britânico Colin Firth, presente no mesmo jantar, correu para a ajudar, tal como a própria irmã, a também atriz Dakota Fanning.

Com 21 anos, a atriz é o membro mais jovem do júri, presidido pelo cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

Os nove membros que formam o júri decidirão no sábado qual dos 21 filmes na competição, entre eles "Era uma vez em... Hollywood" de Quentin Tarantino, "A Hidden Life" de Terrence Malick e "Dor e glória", de Pedro Almódovar, levará a Palma de Ouro.