A atriz norte-americana Halle Berry, a escritora franco-marroquina Leïla Slimani e o cineasta sul-coreano Hong Sang-soo farão parte do júri do próximo Festival de Cannes, presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, anunciou a organização na segunda-feira.

Composto por nove membros (cinco mulheres e quatro homens), este júri, que também será integrado pela atriz italiana Alba Rohrwacher e pelo ator norte-americano Jeremy Strong, escolherá o vencedor da Palma de Ouro da 78.ª edição, que decorrerá de 13 a 24 de maio no sul da França.

A cineasta indiana Payal Kapadia, que levou o Grande Prémio no ano passado com "All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz", o realizador mexicano Carlos Reygadas e o documentarista Dieudo Hamadi, da República Democrática do Congo, completam o painel que examinará os 21 filmes em competição.

Os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne ("Jeunes mères"), o iraniano Jafar Panahi ("Un Simple Accident"), o americano Wes Anderson ("

“O Esquema Fenício”) e a francesa Hafsia Herzi ("La Petite Dernière") estão entre os nomes que disputam, entre outros títulos, a Palma de Ouro, prémio que, em 2024, foi para "Anora", do americano Sean Baker, iniciando a trajetória que culminaria no Óscar de Melhor Filme na cerimónia de 2 de março.

No ano passado, o júri foi presidido pela cineasta norte-americana Greta Gerwig ("Barbie") e contava entre os seus membros com o ator francês Omar Sy e o cineasta japonês Hirokazu Koreeda.