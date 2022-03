A rede social TikTok, o reino dos vídeos ultracurtos para adolescentes, anunciou esta terça-feira que se tornará um "parceiro oficial" do Festival de Cannes, o templo internacional do cinema, que decorrerá de 17 a 28 de maio.

“O TikTok vai oferecer a este importante evento cultural, aos trabalhos apresentados e a todos os seus talentos, ampla visibilidade entre mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo”, detalhou a rede social, subsidiária do grupo chinês ByteDance, em comunicado.

Prometeu mostrar “de um ponto de vista único” os bastidores do festival, a passadeira vermelha e os encontros com artistas. Também lançará um concurso de vídeos curtos cujos vencedores receberão os seus prémios durante o festival.

Esta associação “permitir-nos-á partilhar a magia do festival com um público mais amplo e global, mas igualmente cinéfilo”, acrescentou o delegado geral do festival, Thierry Frémaux, citado no comunicado.

O Tiktok junta-se, assim, à lista de parceiros oficiais da 75.ª edição do festival, como a joalharia Chopard (que fabrica a Palma de Ouro), a BMW e a gigante de luxo Kering.