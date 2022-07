O Festival Internacional de Cinema de Avanca, que decorre entre os dias 27 e 31, é este ano, na sua 26.ª edição, dedicado aos deslocados.

Organizado pelo Cine Clube de Avanca e pelo Município de Estarreja, no distrito de Aveiro, o Festival de Avanca inicia-se no dia 22 e as competições internacionais vão decorrer entre 27 e 31 no auditório paroquial de Avanca, no Cinema Vida, em Ovar, com exibições especiais no Cine Teatro de Estarreja e no espaço Estação.

“Atentos aos grandes movimentos de deslocação de pessoas em tempo de conflitos desmesuradamente armados, da Síria, da Ucrânia, da África, para só referir os mais visíveis, o festival será este ano um espaço da sua visibilidade”, salientou a organização.

Na edição deste ano está prevista a exibição de cerca de 130 filmes, entre longas e curtas-metragens, oriundas de países dos cinco continentes, merecendo destaque, pela sua singularidade, o filme do cineasta chinês Zhandong Ma, que, ao longo de 16 anos, entre 2005 e 2020, filmou na segunda zona especial do estado Wa de Myanmar.

Durante a reforma agrária e a revolução cultural na China, muitas pessoas fugiram para ali, tornando este no maior ponto de encontro da nacionalidade Han na região.

Em “Nowhere people” (“Pessoas de lugar nenhum”), o cineasta centra-se nas mudanças de vida de Li Simei e Vovó Chen após a proibição do cultivo de ópio, tempos em que os seus filhos não puderam voltar à China e as suas identidades não foram reconhecidas.

O filme do cineasta, que continua a trabalhar e a morar em Chengdu (China), aborda a política, a história, as drogas e a forma como os indivíduos do "triângulo dourado" se defendem, de acordo com o texto do festival.

O filme é exibido no dia 26, pelas 16:00, no Cinema Vida, em Ovar.