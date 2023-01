Em comunicado, a organização do festival manifesta solidariedade com o povo da Ucrânia e os protestantes no Irão.

Seguindo o exemplo estabelecido o ano passado pelas suas congéneres de Berlim e Veneza, o Festival Internacional de Cinema de Berlim não vai atribuir acreditações para a 73.ª edição a pessoas ou organizações que estejam diretamente ligadas aos governos da Rússia ou do Irão. Em comunicado à comunicação social, a organização condenou a guerra da Rússia e expressou solidariedade pelo povo ucraniano, além de apoiar os "corajosos protestantes" no Irão contra um "regime violento e anti-democrático". O festival garante que não irá excluir realizadores, artistas, representes da indústria de cinema ou jornalistas com base nas duas nacionalidades. No entanto, será bloqueado o acesso aos que trabalham para instituições, empresas ou comunicação social oficiais ou controladas a nível estatal, ou de pessoas ou meios de comunicação social que apoiam os regimes da Rússia e Irão. O festival decorrerá entre 16 e 26 de fevereiro e uma iniciativa paralela, o mercado de cinema, entre 16 e 22.