A executiva alemã Iris Knobloch foi eleita presidente do Festival de Cinema de Cannes, sendo a primeira mulher a consegui-lo em mais de 70 anos de história do festival francês, revelou hoje a revista Variety.

Iris Knobloch deixou em 2021 a administração do grupo WarnerMedia de França e Alemanha, e assumirá funções no Festival de Cinema de Cannes sucedendo a Pierre Lescure.

De acordo com a Variety, Iris Knobloch foi eleita pela Associação Francesa do Festival Internacional de Cinema, uma das entidades organizadoras do festival de Cannes, juntamente com a Federação da Indústria do Cinema e Audiovisual e da Associação Francesa dos Críticos de Cinema.

O realizador Martin Scorsese com o diretor-geral Thierry Frémaux e o presidente do festival Pierre Lescure (à direita)

A 75.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, com Thierry Frémaux como delegado-geral, decorrerá de 17 a 28 de maio e a programação será revelada em meados de abril.

Segundo o jornal Le Figaro, Pierre Lescure deixará o cargo a 01 de julho e Iris Knobloch deverá cumprir um mandato de três anos.