Apenas os amantes do cinema que já vivem em Toronto poderão assistir a cerca de 50 estreias em cinemas drive-in e projeções com distanciamento social, muito menos do que os 300 filmes normalmente exibidos no festival canadiano.

Os organizadores não desistem e têm apresentações programadas com estrelas e lendas como Martin Scorsese, Anthony Hopkins, Nicole Kidman e Kate Winslet, que participarão em eventos de gala e conferências virtuais, como parte deste formato "virtual" que começa na quinta-feira (11).

"Queríamos fazer o festival. Era importante para a nossa audiência e achamos que precisamos de um pouco de inspiração e arte para oferecer", disse à agência AFP Cameron Bailey, um dos responsáveis pelo evento.

"Também existe o facto de que o negócio da indústria cinematográfica - a compra e a venda de filmes que acontece no nosso festival e também noutros - deve continuar", acrescentou.

Projeções simultâneas

Vários dos grandes festivais de cinema foram cancelados este ano, incluindo o maior de todos, Cannes (França) e o elitista Telluride, no Colorado (EUA), grandes rampas para destacar filmes na temporada de prémios.

Toronto procurou colaborar com outros festivais do outono, como o de Veneza, que está a decorrer, e o próximo de Nova Iorque, para promover filmes em conjunto, numa era difícil para a indústria após a paralisação forçada pela pandemia.

"Não faria sentido ser competitivo este ano, com tanto em jogo", disse Bailey.

O TIFF é considerado um importante trampolim para a glória dos Óscares. Ganhadores recentes como "Green Book" e "A Forma da Água" ganharam a estatueta máxima da Academia após triunfarem em Toronto.

O festival abre este ano com o mais recente trabalho de Spike Lee, o filme-concerto "American Utopia", uma adaptação da obra de David Byrne que aborda temas como a violência policial e o racismo contra negros.

O TIFF decorre até 20 de setembro.