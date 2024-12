O prestigiado festival de Sundance revelou a sua ampla programação na quarta-feira, que verá estrelas de Hollywood a conviver com cineastas promissores de todo o mundo.

Lily Gladstone, Benedict Cumberbatch e Melanie Griffith estarão entre os grandes nomes que irão às montanhas para o influente encontro de filmes independentes do estado norte-americano do Utah em janeiro.

Ao lado de uma série de longas-metragens nunca antes vistas, haverá também uma série de documentários inovadores dos EUA e de outros lugares.

"O Festival de Cinema de Sundance permanece firme no seu compromisso de elevar vozes únicas e urgentes na narrativa independente. O público pode esperar um programa para 2025 que apresente produções cinematográficas variadas e vibrantes em todo o mundo", disse no comunicado oficial o lendário ator Robert Redford, fundador e presidente do Sundance Institute.

A categoria das longas-metragens inclui a estreia mundial de "The Thing with Feathers" [“A Coisa com Penas”, em tradução literal], filme britânico protagonizado por Cumberbatch, sobre um jovem pai que luta para lidar com a morte súbita e inesperada da sua esposa.

A categoria também oferecerá um primeiro olhar para Gladstone – recém-saída do seu sucesso em “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese – em “The Wedding Banquet”, sobre dois casais gays que trocam um casamento de conveniência para ter a um visto permanente de imigração (o 'green card') pela ajuda com um tratamento de fertilidade.

Griffith, por sua vez, protagoniza “By Design” ao lado de Juliette Lewis, uma história sobre uma mulher que troca de corpo com uma cadeira e descobre que todos gostam mais dela como peça de mobília.

Juntamente com o brilho cinematográfico, os participantes nd festival também poderão escolher entre documentários inovadores, incluindo dois que examinam a relação da América com a lei e a ordem.

"The Perfect Neighbour" mostra como uma disputa de bairro aparentemente menor na Flórida se transforma em violência mortal, usando imagens de câmaras da polícia e entrevistas de investigação para expor as consequências da lei de autodefesa do estado conhecida como "stand your ground" ['Defender a sua posição', em tradução literal].

Enquanto isso, "Predators" ["Predadores"] analisa a ascensão e queda de um popular programa de televisão em qye abusadores de crianças eram atraídos para um estúdio, onde eram entrevistados e eventualmente presos.

O festival, que acontecerá de 23 de janeiro a 2 de fevereiro em Park City e Salt Lake City, Utah, envolverá 87 longas-metragens a representar 33 países e territórios.

Mais de 40% deles são de realizadores estreantes em longas-metragens, disseram os organizadores.

“O programa deste ano apresenta histórias que confrontam muitas questões críticas do nosso tempo, encorajando-nos a olhar tanto para dentro como para fora”, destacou Kim Yutani, diretora de programação do festival.

“Como sempre, estamos entusiasmados por apresentar ao público novas vozes, juntamente com novos trabalhos de alguns nomes conhecidos. O público no festival pode não só esperar envolver-se com o inesperado, mas também divertir-se, ser desafiado e comover-se profundamente pelos filmes deste ano.", disse a mesma responsável.